Суркова оценила своё выступление на 50 м баттерфляем и 50 м вольным стилем

Российская пловчиха Арина Суркова оценила своё выступление в заплывах на 50 м вольным стилем и баттерфляем на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта, отметив, что весной испытывала проблемы со здоровьем, что могло сказаться на её результатах на соревнованиях.

«После 50 метров баттерфляем не сразу расстроилась, расстроилась потом, когда ждала 50 м кролем. В полуфинале 50 вольным нужно было плыть быстрее, возможно, была бы если свежее, без финала на 50 баттерфляем, возможно, была бы где-то близко к финалу, а так более-менее довольна. Есть то, что есть. Проплыла как утром, поэтому не расстраиваемся, я была в финале, заняла неплохое место, в кроле была в полуфинале… Всё хорошо.

Ещё год назад я спокойно всё это делала, в Будапеште спокойно плыла и эстафету, и личный финал, полуфинал. Сейчас у меня немного подрубило здоровье в марте, из-за этого я до сих пор восстанавливаюсь. Уже лучше, но в любом случае идём небольшими шагами к тем результатам, которые были. Работаем дальше», – передаёт слова Сурковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.