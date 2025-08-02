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Суркова: медаль лежала буквально на ладошке, но с таким состоянием имеем что имеем

Суркова: медаль лежала буквально на ладошке, но с таким состоянием имеем что имеем
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Пловчиха Арина Суркова высказалась о желании завоевать медаль на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. Сегодня, 2 августа, Арина заняла пятое место на дистанции 50 м баттерфляем.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 50 м баттерфляй
02 августа 2025, суббота. 14:02 МСК
Окончено
1
Гретчен Уолш
США
24.83
2
Александрия Перкинс
Австралия
+0.48
3
Рос Ваноттердейк
Бельгия
+0.60

«Три года я хотела попасть в финал чемпионата мира, я показывала такие результаты дома, на национальном чемпионате. Обидно, поскольку медаль лежала буквально на ладошке, но с таким состоянием имеем что имеем. Идём дальше к своей цели.

Это выступление на ЧМ меня приободрило, всё-таки я не в худшем состоянии, на тренировках одно, на старте совсем другое дело. Справилась со своими психологическими моментами, есть над чем работать в плане элементов, можно улучшать дальше старт. Работа с техникой, с тактическими вещами, с элементами. Переживала много, и это сыграло свою роль», – передаёт слова Сурковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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