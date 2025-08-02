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Суркова: ходила на трибуны каждый день, смотрела эстафету, насытилась энергией Чикуновой

Суркова: ходила на трибуны каждый день, смотрела эстафету, насытилась энергией Чикуновой
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Российская пловчиха Арина Суркова рассказала, что ходила смотреть заплывы других пловцов на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта, чтобы получить дополнительные эмоции перед своими стартами.

«Ходила на трибуны каждый день, кроме дня перед стартом, когда нужно было готовиться к заплыву. Насыщалась, напитывала себя этой энергией. Смотрела эстафету, рекорды Даши Клепиковой видела, насытилась энергией медали Жени Чикуновой.

Нереальные эмоции, которые предшествуют быстрому результату. Но физические возможности никто не отменял, на что готов – то и показываешь, какие эмоции у тебя бы ни были», – передаёт слова Сурковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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