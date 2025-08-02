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Австралийский чемпион ОИ Кэмерон Макэвой восхитился техникой Егора Корнева

Австралийский чемпион ОИ Кэмерон Макэвой восхитился техникой Егора Корнева
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Чемпион Олимпийских игр в Париже из Австралии Кэмерон Макэвой высказался о технике пловца Егора Корнева. На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре Макэвой на дистанции 50 м вольным стилем завоевал золото. Корнев же стал пятым.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 50 м вольный стиль
02 августа 2025, суббота. 14:09 МСК
Окончено
1
Кэмерон Макэвой
Австралия
21.14
2
Бенджамин Прауд
Великобритания
+0.12
3
Джек Алекси
США
+0.32

«Я наблюдал за Корневым и его прогрессом весь последний год. У него просто невероятная техника. Как он дышит на 50 метров вольным стилем, невероятно! Технически это действительно здорово. При этом он ещё молод. Запомните Егора, он будет очень хорош, он обязательно станет суперзвездой этого вида спорта», – сказал Макэвой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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