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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 3 августа

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 3 августа
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Завтра, 3 августа, в заключительный день соревнований, будут разыграны медали в прыжках в воду и плавании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 24-го соревновательного дня турнира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 3 августа (время московское)

Прыжки в воду

12:32. Мужчины. 10 м вышка.

Плавание

14:02. Мужчины. 50 м на спине.

14:10. Женщины. 50 м, брасс.

14:18. Женщины. 50 м, вольный стиль.

14:35. Мужчины. 1500 м, вольный стиль.

14:59. Мужчины. 400 м, комплекс.

15:15. Женщины. 400 м, комплекс.

15:35. Женщины. Эстафета 4х100 м, комплекс.

15:49. Мужчины. Эстафета 4х100 м, комплекс.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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