Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 3 августа

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Завтра, 3 августа, в заключительный день соревнований, будут разыграны медали в прыжках в воду и плавании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 24-го соревновательного дня турнира.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 3 августа (время московское)
Прыжки в воду
12:32. Мужчины. 10 м вышка.
Плавание
14:02. Мужчины. 50 м на спине.
14:10. Женщины. 50 м, брасс.
14:18. Женщины. 50 м, вольный стиль.
14:35. Мужчины. 1500 м, вольный стиль.
14:59. Мужчины. 400 м, комплекс.
15:15. Женщины. 400 м, комплекс.
15:35. Женщины. Эстафета 4х100 м, комплекс.
15:49. Мужчины. Эстафета 4х100 м, комплекс.