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Саммер Макинтош — о финале на 800 м на ЧМ-2025: думаю, это был важный для меня урок

Саммер Макинтош — о финале на 800 м на ЧМ-2025: думаю, это был важный для меня урок
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Трёхкратная олимпийская чемпионка канадская пловчиха Саммер Макинтош прокомментировала своё выступление на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Макинтош завоевала бронзовую медаль в этом виде программы.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 800 м вольный стиль
02 августа 2025, суббота. 15:21 МСК
Окончено
1
Кэти Ледеки
США
8:05.62
2
Лани Паллистер
Австралия
+0.36
3
Саммер Макинтош
Канада
+1.67

«Наверно, я слишком много думала о том, что Кэти плывёт рядом со мной, пыталась не отстать от неё и не дать ей слишком сильно уплыть вперёд, вместо того чтобы просто плыть как планировала. На отборочных я проплыла за 8.05, но здесь я намного уставшая.

Думаю, это был для меня важный урок. Сейчас ощущается сильный флешбэк на 400 метров вольным стилем из Фукуоки (на чемпионате мира в Фукуоке в 2023 году в том заплыве Макинтош заняла четвёртое место. – Прим. «Чемпионата»). Это определённо займёт время, ведь для меня это новая дистанция и мне ещё многое предстоит узнать. Посмотрим, куда меня это приведёт в ближайшие годы в преддверии Олимпиады в Лос-Анджелесе», – приводит слова Макинтош пресс-служба World Aquatics.

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