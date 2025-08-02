Саммер Макинтош — о финале на 800 м на ЧМ-2025: думаю, это был важный для меня урок

Трёхкратная олимпийская чемпионка канадская пловчиха Саммер Макинтош прокомментировала своё выступление на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Макинтош завоевала бронзовую медаль в этом виде программы.

«Наверно, я слишком много думала о том, что Кэти плывёт рядом со мной, пыталась не отстать от неё и не дать ей слишком сильно уплыть вперёд, вместо того чтобы просто плыть как планировала. На отборочных я проплыла за 8.05, но здесь я намного уставшая.

Думаю, это был для меня важный урок. Сейчас ощущается сильный флешбэк на 400 метров вольным стилем из Фукуоки (на чемпионате мира в Фукуоке в 2023 году в том заплыве Макинтош заняла четвёртое место. – Прим. «Чемпионата»). Это определённо займёт время, ведь для меня это новая дистанция и мне ещё многое предстоит узнать. Посмотрим, куда меня это приведёт в ближайшие годы в преддверии Олимпиады в Лос-Анджелесе», – приводит слова Макинтош пресс-служба World Aquatics.