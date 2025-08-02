«На этом этапе карьеры мне уже нечего терять». Ледеки — о победе на 800 м вольным стилем

Девятикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира по плаванию американка Кэти Ледеки прокомментировала свою победу на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

«Это просто невероятно — трое из нас проплыли быстрее 8 минут 10 секунд. Это очень высокая скорость. Они подгоняли меня до самого конца. Я просто счастлива, что смогла всё собрать воедино. Я говорила себе: «Доверься ногам», потому что я немного улучшила свой финиш. Нужно было дотерпеть до финиша.

Я вышла на старт с мыслью просто насладиться моментом. Думаю, на этом этапе своей карьеры мне уже нечего терять. Я наслаждалась поддержкой зрителей, возможностью соревноваться с лучшими в мире. В этом заплыве рядом со мной было новое поколение пловцов, и я просто горжусь тем, что являюсь частью этого», – приводит слова Ледеки Swim Swam.