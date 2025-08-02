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«На этом этапе карьеры мне уже нечего терять». Ледеки — о победе на 800 м вольным стилем

«На этом этапе карьеры мне уже нечего терять». Ледеки — о победе на 800 м вольным стилем
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Девятикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира по плаванию американка Кэти Ледеки прокомментировала свою победу на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 800 м вольный стиль
02 августа 2025, суббота. 15:21 МСК
Окончено
1
Кэти Ледеки
США
8:05.62
2
Лани Паллистер
Австралия
+0.36
3
Саммер Макинтош
Канада
+1.67

«Это просто невероятно — трое из нас проплыли быстрее 8 минут 10 секунд. Это очень высокая скорость. Они подгоняли меня до самого конца. Я просто счастлива, что смогла всё собрать воедино. Я говорила себе: «Доверься ногам», потому что я немного улучшила свой финиш. Нужно было дотерпеть до финиша.

Я вышла на старт с мыслью просто насладиться моментом. Думаю, на этом этапе своей карьеры мне уже нечего терять. Я наслаждалась поддержкой зрителей, возможностью соревноваться с лучшими в мире. В этом заплыве рядом со мной было новое поколение пловцов, и я просто горжусь тем, что являюсь частью этого», – приводит слова Ледеки Swim Swam.

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