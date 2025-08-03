Илья Бородин и Максим Ступин вышли в финал на 400 м комплексом на ЧМ-2025

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. 22-летний российский пловец Илья Бородин вышел в финал ЧМ-2025, показав результат 4.10,63 в заплыве на 400 м в комплексном стиле. 25-летний россиянин Максим Ступин также вышел в финал с результатом 4.11,53.

Лучший результат в заплыве на 400 м в комплексном стиле показал японец Томоюки Мацуситу (4.10,39). Вторым лучшим стал другой японский пловец — Асаки Нисикава (4.10,41).

Результаты заплыва мужчин на 400 м комплексным стилем:

Томоюки Мацуситу — 4.10,39; Асаки Нисикава — 4.10,41; Илья Бородин — 4.10,63; Макс Личфилд — 4.11,41; Максим Ступин — 4.11,53; Брендон Смит — 4.13,08; Леон Маршан — 4.13,19; Габор Зомби — 4.13,59.

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Изначально турнир должен был пройти в Казани, но 9 февраля 2023 года был перенесён в Сингапур из-за ситуации на Украине.

Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.