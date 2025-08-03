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Мужская сборная России отобралась в финал комбинированной эстафеты со 2-м временем

Мужская сборная России отобралась в финал комбинированной эстафеты со 2-м временем
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На проходящем в Сингапуре чемпионате мира по водным видам спорта сегодня, 3 августа, продолжаются соревнования в плавании. У мужчин в комбинированной эстафете 4 х 100 метров российские спортсмены показали второе время и вышли в финал соревнований.

Результат представителей России — 3:30.05 мин. Первое время показали американские спортсмены — 3:29.65 мин. Третий результат у итальянцев — 3:30.40 мин.

Напомним, за российскую сборную в эстафете выступили Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Иван Гирев.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля. Соревнования в Сингапуре завершатся сегодня, 3 августа.

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