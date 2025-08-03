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Женская сборная России вышла в финал комбинированной эстафеты с 8-м результатом

На проходящем в Сингапуре чемпионате мира по водным видам спорта сегодня, 3 августа, продолжаются соревнования в плавании. У женщин в комбинированной эстафете 4 х 100 метров российские спортсменки показали восьмое время и вышли в финал соревнований.

Результат представительниц России — 3:59.36 мин. Первое время показали американские спортсменки — 3:54.49 мин. Второе время у Австралии — 3:55.80 мин. Третий результат у немцев — 3:56.44 мин.

Напомним, за российскую сборную в эстафете выступили Алина Гайфутдинова, Арина Суркова, Милана Степанова и Евгения Чикунова.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля. Соревнования в Сингапуре завершатся сегодня, 3 августа.

Ранее мужская сборная России также квалифицировалась в финал, показав второе время.

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