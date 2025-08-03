Российский бегун установил рекорд на ультрамарафоне, преодолев более 710 км

Мировой рекордсмен по бегу на ультрадлинные дистанции Иван Заборский одержал победу в гонке на выбывание Biotropika Ultra Trail, установив новый рекорд России – 106 кругов.

С 25 по 28 июля в Ленинградской области прошёл ультрамарафон на выбывание Biotropika Ultra Trail (BUT). Заборский выиграл забег, преодолев 106 кругов по 6,7 км, что составляет более 710 км. Это новый рекорд России в формате «backyard ultra».

Biotropical Ultra Trail — многодневная гонка на выбывание, в которой побеждает тот, кто пробежит больше всех кругов после выбывания остальных участников. Гонка входит в международный календарь Backyard Ultra, а её результаты засчитываются в мировом зачёте серии.

Заборский не только стал единственным участником, добежавшим до финального круга, но и превзошёл предыдущий национальный рекорд (81 круг).