Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский бегун установил рекорд на ультрамарафоне, преодолев более 710 км

Российский бегун установил рекорд на ультрамарафоне, преодолев более 710 км
Аудио-версия:
Комментарии

Мировой рекордсмен по бегу на ультрадлинные дистанции Иван Заборский одержал победу в гонке на выбывание Biotropika Ultra Trail, установив новый рекорд России – 106 кругов.

С 25 по 28 июля в Ленинградской области прошёл ультрамарафон на выбывание Biotropika Ultra Trail (BUT). Заборский выиграл забег, преодолев 106 кругов по 6,7 км, что составляет более 710 км. Это новый рекорд России в формате «backyard ultra».

Biotropical Ultra Trail — многодневная гонка на выбывание, в которой побеждает тот, кто пробежит больше всех кругов после выбывания остальных участников. Гонка входит в международный календарь Backyard Ultra, а её результаты засчитываются в мировом зачёте серии.

Заборский не только стал единственным участником, добежавшим до финального круга, но и превзошёл предыдущий национальный рекорд (81 круг).

Материалы по теме
Марафонца лишили рекорда из-за российского флага. Что за беспредел?
Марафонца лишили рекорда из-за российского флага. Что за беспредел?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android