«Енисей-СТМ» обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата России по регби

Красноярский «Енисей-СТМ» обыграл московское «Динамо» в матче 8-го тура чемпионата России по регби. Встреча в Красноярске завершилась со счётом 33:32 в пользу хозяев (21:17).

«Енисей-СТМ» набрал 34 очка в восьми матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая только «Стреле-Ак Барс» (35 очков). «Динамо» располагается на третьей строчке с 25 очками.

В следующем туре 10 августа «Енисей-СТМ» сыграет в гостях с пензенским «Локомотивом», «Динамо» в этот же день примет новокузнецкий «Металлург».

Красноярский «Енисей-СТМ» — действующий чемпион и обладатель Кубка России по регби.