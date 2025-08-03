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«Нас уже списали со счетов. А мы в обойме!» Покровская — об итогах ЧМ-2025 в Сингапуре

«Нас уже списали со счетов. А мы в обойме!» Покровская — об итогах ЧМ-2025 в Сингапуре
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская подвела итоги выступления национальной команды на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Российские синхронисты выиграли на турнире три золотые медали, три серебряные и две бронзовые.

– Первый чемпионат мира по новым правилам – это период адаптации?
– Разумеется. Все хотели, чтобы мы были как новички, но мы оказались дерзкими новичками, которые с ходу рассчитывают на высокие позиции. Как оказалось, мы не растеряли технику, хотя многого ещё не знали.
Тренировались, по сути, вслепую. Но сильнейшая в мире школа никуда не делась. Нас уже списали со счетов, были уверены, что нам надо будет начинать всё заново. А оказалось, что мы в обойме, да ещё в какой!

– И времени до Олимпиады в Лос-Анджелесе, где можно будет снова выйти в лидеры, достаточно.
– Точно, мы будем сильнее. Хотелось бы ещё выступать на Олимпиаде в другом статусе, это тоже важный момент. Все знают, откуда мы, но хотелось бы видеть и флаг нашей страны, — сказала Покровская в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

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«Сильнейшая в мире школа никуда не делась!» Покровская — о выступлении синхронистов на ЧМ
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