«Нас уже списали со счетов. А мы в обойме!» Покровская — об итогах ЧМ-2025 в Сингапуре

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская подвела итоги выступления национальной команды на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Российские синхронисты выиграли на турнире три золотые медали, три серебряные и две бронзовые.

– Первый чемпионат мира по новым правилам – это период адаптации?

– Разумеется. Все хотели, чтобы мы были как новички, но мы оказались дерзкими новичками, которые с ходу рассчитывают на высокие позиции. Как оказалось, мы не растеряли технику, хотя многого ещё не знали.

Тренировались, по сути, вслепую. Но сильнейшая в мире школа никуда не делась. Нас уже списали со счетов, были уверены, что нам надо будет начинать всё заново. А оказалось, что мы в обойме, да ещё в какой!

– И времени до Олимпиады в Лос-Анджелесе, где можно будет снова выйти в лидеры, достаточно.

– Точно, мы будем сильнее. Хотелось бы ещё выступать на Олимпиаде в другом статусе, это тоже важный момент. Все знают, откуда мы, но хотелось бы видеть и флаг нашей страны, — сказала Покровская в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.