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«Парни нарушают баланс». Татьяна Покровская — о привлечении мужчин в группы синхронисток

«Парни нарушают баланс». Татьяна Покровская — о привлечении мужчин в группы синхронисток
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась о привлечении мужчин в групповые соревнования.

– Как вы относитесь к практике привлечения мужчин в групповые соревнования?
– У меня нет чёткой позиции. Я не полна восторгов, для меня парни всё-таки нарушают баланс, привычную картину. Но это только моя оптика. Другим, может, это и нравится. Но если выходят восемь девушек, одинаковых, к чему мы и стремимся, это гораздо лучше. Парни полезны в поддержках, я вижу их в акробатике, это даёт определённое преимущество. Но даже в этой дисциплине – они могут помочь в акробатическом элементе, а что дальше?

У Испании композиция была построена на том, что парень всё время в центре, вокруг него постоянно кружат девушки. Но мне это непонятно. А вот в микст-дуэте всё смотрится гармонично. Выходит пара, они показывают отношения друг с другом красиво перед публикой. Красиво! А в группу всё-таки мужчин добавлять не стоит, — сказала Покровская в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

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