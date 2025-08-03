«Потрясающий. Без кривляний и ужимок». Покровская — о синхронисте Александре Мальцеве

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская охарактеризовала семикратного чемпиона мира Александра Мальцева.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре 30-летний Мальцев завоевал три золотые медали и одну серебряную.

«Александру Мальцеву не могли не отдать золото, он опытный боец, все чемпионаты были его, это были безусловные победы. Что важно – он настолько вырос за эти четыре года и в техническом плане, и в ментальном, что ничего не могло его сбить. А вот других можно было как-то где-то поцарапать.

Мне понравилось мужское соло! Но, опять же, есть всего несколько человек, остальные очень слабые. Наш Саша был, конечно, потрясающий. Без всяких кривляний, лишних ужимок. У него правильная мужская патетика, завораживающая, какая-то даже героическая, масштабная», — сказала Покровская в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.