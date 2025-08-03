«Не могу сказать, что я в восторге». Покровская — о новых правилах в синхронном плавании

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что ей не очень нравятся новые правила в этом виде спорта.

«Наш спорт настолько поменялся, что это теперь практически другой вид спорта. Но не могу сказать, что я в восторге. Есть много хороших, правильных перемен, но обидно за старую школу, это было творческое синхронное плавание, по-настоящему артистическое. Много было разных сторон и времени, чтобы показать себя. А сейчас больше прицел на технику, причём достаточно однообразную. Поэтому мне жаль, что мы потеряли старое синхронное плавание.

Сейчас есть узкий коридор возможностей, и он не приносит пользу спорту, мешает креативу. Даже так наши хореографы находят способы показать красоту, но если раньше построение композиции у нас было от и до, мы творили, выдумывали разные штучки, то сейчас особо ничего не придумать. Это может выглядеть красиво, но ничего не стоить. И время на это тратить никто не будет. Лучше сделать дорогой элемент, который делают все», — сказала Покровская в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.