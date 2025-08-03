Тренер синхронистов Покровская ответила на вопрос, кто её удивил на ЧМ-2025

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская ответила на вопрос, какая команда больше всего её удивила на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

– Какие страны и спортсмены вас удивили? Четыре года мы следили за мировым синхронным плаванием со стороны.

– Не скажу, что кто-то меня удивил. Но приятно было видеть, как выросла Испания, это достойный соперник. Китайцы не впечатлили, если честно. Как всегда, аккуратные, техничные, но нет экспрессии. Мексика подтянулась, как всегда хороша в акробатике. Здорово, что раньше слабые страны, такие как наши соседи из Беларуси, также показывают теперь высокий уровень, — сказала Покровская в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.