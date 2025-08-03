Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Я не закрывала двери». Покровская — о возможном возвращении в команду именитых чемпионок

«Я не закрывала двери». Покровская — о возможном возвращении в команду именитых чемпионок
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская ответила на вопрос, могут ли в национальную команду вернуться титулованные спортсменки, которые сейчас не выступают по личным обстоятельствам.

– Есть ли шансы с учётом возвращения на международную арену снова увидеть в деле прежних лидеров? Ту же Светлану Колесниченко.
– Не могу сейчас ничего сказать, у неё на днях роды. У Аллы Шишкиной недавно родился сын. Они уже тётеньки взрослые. Что дальше будет, не знаю, это личное дело каждой. Возвращались после паузы, и не раз. Саша Пацкевич вернулась, когда у неё было двое детей, второму ребёнку — всего полгода. Такая смелая девушка, инициативная!

Наталья Ищенко возвращалась после родов, в целом это уже практически норма, традиция, её и Светлана Ромашина подтвердила. Сразу сказала – возвращаюсь, чтобы быть чемпионкой.

– То есть двери для всех открыты?
– Я никогда не закрывала двери, никогда и ни для кого. Знаю, какая цена возвращению, и, если девочки возвращаются, они же не так с ходу возвращаются, сначала всё продумывают, начинают тренироваться – это уже огромный подвиг, и я отношусь к нему с уважением, — сказала Покровская в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Материалы по теме
«Сильнейшая в мире школа никуда не делась!» Покровская — о выступлении синхронистов на ЧМ
Эксклюзив
«Сильнейшая в мире школа никуда не делась!» Покровская — о выступлении синхронистов на ЧМ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android