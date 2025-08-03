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Тренер сборной синхронистов Покровская: соперники ожидали, что будут нас учить

Тренер сборной синхронистов Покровская: соперники ожидали, что будут нас учить
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась о возвращении российских спортсменов на международную арену после отстранения.

На текущем чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре, российские синхронисты выиграли три золотые медали, три серебряные и две бронзовые.

«Мы четыре года не выезжали на серьёзные соревнования, из международных — только Игры БРИКС, но там было мало стран, с которыми мы могли по-серьёзному соперничать. Все спортсменки, которые выступали в группе, впервые участвовали в таком крупном турнире, как чемпионат мира. Было тревожно за то, как они себя поведут.
Но при этом никто из наших соперников не ожидал, что мы приедем в такой хорошей форме, что мы приедем побеждать. Они ожидали, что мы приедем, и нас будут учить, а мы приехали и даже стали победителями», — сказала Покровская в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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