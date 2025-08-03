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World Athletics ратифицировала рекорды России Крылова и Данилова на 100 и 400 м

World Athletics ратифицировала рекорды России Крылова и Данилова на 100 и 400 м
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) ратифицировала два рекорда России, которые были установлены в июле на дистанции 100 м Константином Крыловым и Алексеем Даниловым на 400 м.

На первенстве России до 23 лет в Чебоксарах 21-летний Крылов победил с результатом 10,04 секунды. Он установил новый рекорд России, побив достижение Николая Юшманова 39-летней давности (10,10). Такое же время в 2006 году показывал Андрей Епишин.

Также международная федерация ратифицировала рекорд России в беге на 400 м, установленный 18-летним Алексеем Даниловым (44,56) на матчевой встрече команд Беларуси и России в категории U20.

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