Терновой и Шлейхер не смогли завоевать медалей ЧМ в прыжках в воду с 10-метровой вышки

Российские прыгуны в воду Руслан Терновой и Никита Шлейхер остались без наград в индивидуальных соревнованиях в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Терновой занял седьмое место с результатом 459,05 балла, Шлейхер стал 11-м (441,80).

Победу одержал представитель Австралии Кассиэль Руссо (534,80). Второе место занял украинец Алексей Середа (515,20), тройку призёров замкнул мексиканец Рандаль Вильярс (511,95).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Результаты: