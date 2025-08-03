Терновой и Шлейхер не смогли завоевать медалей ЧМ в прыжках в воду с 10-метровой вышки
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Российские прыгуны в воду Руслан Терновой и Никита Шлейхер остались без наград в индивидуальных соревнованиях в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Терновой занял седьмое место с результатом 459,05 балла, Шлейхер стал 11-м (441,80).
Победу одержал представитель Австралии Кассиэль Руссо (534,80). Второе место занял украинец Алексей Середа (515,20), тройку призёров замкнул мексиканец Рандаль Вильярс (511,95).
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Мужчины. Вышка 10 м
03 августа 2025, воскресенье. 12:25 МСК
Окончено
1
Кассиэль Руссо
Австралия
534.80
2
Алексей Середа
Украина
515.20
3
Рандаль Вильярс
Мексика
511.95
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Результаты:
- Кассиэль Руссо (Австралия) — 534,80.
- Алексей Середа (Украина) — 515,20.
- Рандаль Вильярс (Мексика) — 511,95.
- Цзыфэн Чжу (Китай) — 506,10.
- Жэньцзе Чжао (Китай) — 499,95.
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