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Стал известен состав сборной России на финал мужской эстафеты 4х100 м комплексом ЧМ-2025

Стал известен состав сборной России на финал мужской эстафеты 4х100 м комплексом ЧМ-2025
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Опубликован состав сборной России на мужскую эстафету 4х100 м комплексом на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м комплекс
03 августа 2025, воскресенье. 15:33 МСК
Не началось

В составе российской команды стартуют Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев.

В предварительных заплывах комбинированной эстафеты 4х100 м в составе российской сборной участвовали Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков, Иван Гирёв. Россияне показали второе время и вышли в финал соревнований. Результат представителей России — 3.30,05. Первое время показали американские спортсмены — 3.29,65. Третий результат у итальянцев — 3.30,40. Финал стартует в 15:33 мск.

В финале сборная России поборется с командами Франции, Нидерландов, Италии, США, Канады, Великобритании и Южной Кореи.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля. Соревнования в Сингапуре завершатся сегодня, 3 августа.

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