Климент Колесников стал чемпионом мира в 50 м на спине, Павел Самусенко — второй

Пловец Климент Колесников выиграл золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 50 м на спине. Серебряную награду завоевал Павел Самусенко.

25-летний Климент Колесников впервые в карьере стал чемпионом мира на длинной воде.

Колесников победил с рекордом чемпионатов мира — 23,68 секунды. Самусенко разделил серебро с представителем ЮАР Питером Кётце, их результат — 24,17.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 50 м на спине. Результаты: