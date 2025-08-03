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Климент Колесников стал чемпионом мира в 50 м на спине, Павел Самусенко — второй

Климент Колесников стал чемпионом мира в 50 м на спине, Павел Самусенко — второй
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Пловец Климент Колесников выиграл золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 50 м на спине. Серебряную награду завоевал Павел Самусенко.

25-летний Климент Колесников впервые в карьере стал чемпионом мира на длинной воде.

Колесников победил с рекордом чемпионатов мира — 23,68 секунды. Самусенко разделил серебро с представителем ЮАР Питером Кётце, их результат — 24,17.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 50 м на спине
03 августа 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Климент Колесников
Россия
23.68
2
Павел Самусенко
Россия
+0.49
2
Питер Кётце
ЮАР
+0.49

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 50 м на спине. Результаты:

  1. Климент Колесников (Россия) — 23,68.
  2. Павел Самусенко (Россия) — 24,17.
  3. Питер Кётце (ЮАР) — 24,17.
  4. Ксавери Масюк (Польша) — 24,51.
  5. Куинтин Маккарти (США) — 24,58.
  6. Апостолос Христу (Греция) — 24,59.
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