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Определился состав сборной России на финал женской эстафеты 4х100 м комплексом на ЧМ-2025

Стал известен состав сборной России на финал женской эстафеты 4х100 м комплексом на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

В составе российской команды на старт выйдут Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова.

В предварительных заплывах комбинированной эстафеты 4х100 м в составе российской сборной участвовали Алина Гайфутдинова, Арина Суркова, Милана Степанова и Евгения Чикунова. Россиянки показали восьмое время и вышли в финал соревнований. Результат представительниц России — 3.59,36. Первое время показали американские спортсменки — 3.54,49. Второе время у Австралии — 3.55,80. Третий результат у немцев — 3.56,44. Финал стартует в 15:49 мск.

В финале сборной России будут противостоять команды Великобритании, Японии, Германии, США, Австралии, Китая и Канады.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля. Соревнования в Сингапуре завершатся сегодня, 3 августа.