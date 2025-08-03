Рута Мейлютите выиграла 50 м брассом на ЧМ-2025, Лилли Кинг осталась без медали

Пловчиха из Литвы Рута Мейлютите одержала победу на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Она показала результат 29,55 секунды.

Второе место заняла китаянка Тан Цяньтин, показавшая время 30,03. Тройку призёров замкнула итальянка Бенедетта Пилато (30,14). Титулованная американка Лилли Кинг стала пятой.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 50 м брассом. Результаты: