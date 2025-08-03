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Рута Мейлютите выиграла 50 м брассом на ЧМ-2025, Лилли Кинг осталась без медали

Рута Мейлютите выиграла 50 м брассом на ЧМ-2025, Лилли Кинг осталась без медали
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Пловчиха из Литвы Рута Мейлютите одержала победу на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Она показала результат 29,55 секунды.

Второе место заняла китаянка Тан Цяньтин, показавшая время 30,03. Тройку призёров замкнула итальянка Бенедетта Пилато (30,14). Титулованная американка Лилли Кинг стала пятой.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 50 м брасс
03 августа 2025, воскресенье. 14:14 МСК
Окончено
1
Рута Мейлютите
Литва
29.55
2
Тан Цяньтин
Китай
+0.48
3
Бенедетта Пилато
Италия
+0.59

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 50 м брассом. Результаты:

  1. Рута Мейлютите (Литва) — 29,55 секунды.
  2. Тан Цяньтин (Китай) — 30,03.
  3. Бенедетта Пилато (Италия) — 30,14.
  4. Анита Боттаццо (Италия) — 30,21.
  5. Лилли Кинг (США) — 30,25.
  6. Энели Ефимова (Эстония) — 30,29.
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