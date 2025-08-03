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Климент Колесников установил рекорд чемпионатов мира в 50-метровке на спине

Климент Колесников установил рекорд чемпионатов мира в 50-метровке на спине
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Российский пловец Климент Колесников обновил рекорд чемпионатов мира на дистанции 50 м на спине в финальном заплыве соревнований. В финале на мировом первенстве в Сингапуре он показал результат 23,68 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал британскому спортсмену Лиаму Тэнкоку. Его достижение в 24,04 секунды держалось 16 лет — с чемпионата мира 2009 года, который проходил в Риме.

25-летний Климент Колесников впервые в карьере стал чемпионом мира на длинной воде.

Серебряную награду завоевал ещё один россиянин Павел Самусенко. Он разделил серебро с представителем ЮАР Питером Кётце, их результат — 24,17.

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