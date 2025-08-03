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Австралийка Харрис победила на 50 м вольным стилем на чемпионате мира, Уолш — четвёртая

Австралийка Харрис победила на 50 м вольным стилем на чемпионате мира, Уолш — четвёртая
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Австралийская пловчиха Мег Харрис выиграла золотую медаль на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Она показала результат 24,02 секунды.

Пьедестал дополнили две представительницы Китая. Второй стала У Цинфэн со временем 24,26, тройку замкнула Чэн Юйцзе (24,28). Американка Гретчен Уолш осталась без награды, финишировав четвёртой.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 50 м вольный стиль
03 августа 2025, воскресенье. 14:23 МСК
Окончено
1
Мэг Харрис
Австралия
24.02
2
У Цинфэн
Китай
+0.24
3
Чэн Юйцзе
Китай
+0.26

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль. Результаты:

  1. Мег Харрис (Австралия) — 24,02.
  2. У Цинфэн (Китай) — 24,26.
  3. Чэн Юйцзе (Китай) — 24,28.
  4. Гретчен Уолш (США) — 24,47.
  5. Торри Хаск (США) — 24,60.
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