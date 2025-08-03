Австралийка Харрис победила на 50 м вольным стилем на чемпионате мира, Уолш — четвёртая

Австралийская пловчиха Мег Харрис выиграла золотую медаль на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Она показала результат 24,02 секунды.

Пьедестал дополнили две представительницы Китая. Второй стала У Цинфэн со временем 24,26, тройку замкнула Чэн Юйцзе (24,28). Американка Гретчен Уолш осталась без награды, финишировав четвёртой.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль. Результаты: