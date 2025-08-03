Австралийка Харрис победила на 50 м вольным стилем на чемпионате мира, Уолш — четвёртая
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Австралийская пловчиха Мег Харрис выиграла золотую медаль на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Она показала результат 24,02 секунды.
Пьедестал дополнили две представительницы Китая. Второй стала У Цинфэн со временем 24,26, тройку замкнула Чэн Юйцзе (24,28). Американка Гретчен Уолш осталась без награды, финишировав четвёртой.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 50 м вольный стиль
03 августа 2025, воскресенье. 14:23 МСК
Окончено
1
Мэг Харрис
Австралия
24.02
2
У Цинфэн
Китай
+0.24
3
Чэн Юйцзе
Китай
+0.26
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль. Результаты:
- Мег Харрис (Австралия) — 24,02.
- У Цинфэн (Китай) — 24,26.
- Чэн Юйцзе (Китай) — 24,28.
- Гретчен Уолш (США) — 24,47.
- Торри Хаск (США) — 24,60.
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