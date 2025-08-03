Климент Колесников и Павел Самусенко получили золото и серебро чемпионата мира

Российские пловцы Климент Колесников и Павел Самусенко получили свои награды чемпионата мира — 2025 после финала заплыва на дистанции 50 м на спине. Колесников завоевал золото, Самусенко стал серебряным призёром.

25-летний Климент Колесников впервые в карьере стал чемпионом мира на длинной воде. Он победил с рекордом соревнований (23,68 сек.). Колесникову также принадлежит мировой рекорд, который он установил в 2023 году.

Павел Самусенко разделил серебро с представителем ЮАР Питером Кётце. Их результат составил 24,17. 23-летний россиянин впервые в карьере выиграл медаль чемпионата мира на длинной воде.