«Хорошо хоть не четвёртый!» Самусенко — о серебре ЧМ на дистанции 50 м на спине

Российский пловец Павел Самусенко высказался о том, что завоевал серебряную медаль на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Это первая личная медаль спортсмена на чемпионатах мира.

«Хотя бы так, хотя бы два вторых места. Я приплываю и смотрю, я второй, южноафриканец — второй. А потом до меня доходит, что два вторых места. Хорошо хоть не четвёртый!

Шутки про четвёртое место? Стараюсь сам шутить, не переживать лишнего, подходить более раскованно к дистанции. Было видно, что выхожу на заплыв не как все, не как бездушная машина, робот, а более спокойно, вальяжно, чтобы чувствовать себя в родной атмосфере, как дома.

Не считал, сколько четвёртых, не меньше 10. У Вовы Морозова было больше четвёртых мест? Не знаю, надо подсчитывать, статистику поднимать. Думаю, в интернете найдутся желающие и напишут. У Вовы было побольше стартов, больше возможностей занять четвёртое место было», — передаёт слова Самусенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.