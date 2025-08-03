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«Хорошо хоть не четвёртый!» Самусенко — о серебре ЧМ на дистанции 50 м на спине

«Хорошо хоть не четвёртый!» Самусенко — о серебре ЧМ на дистанции 50 м на спине
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Российский пловец Павел Самусенко высказался о том, что завоевал серебряную медаль на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Это первая личная медаль спортсмена на чемпионатах мира.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 50 м на спине
03 августа 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Климент Колесников
Россия
23.68
2
Павел Самусенко
Россия
+0.49
2
Питер Кётце
ЮАР
+0.49

«Хотя бы так, хотя бы два вторых места. Я приплываю и смотрю, я второй, южноафриканец — второй. А потом до меня доходит, что два вторых места. Хорошо хоть не четвёртый!

Шутки про четвёртое место? Стараюсь сам шутить, не переживать лишнего, подходить более раскованно к дистанции. Было видно, что выхожу на заплыв не как все, не как бездушная машина, робот, а более спокойно, вальяжно, чтобы чувствовать себя в родной атмосфере, как дома.

Не считал, сколько четвёртых, не меньше 10. У Вовы Морозова было больше четвёртых мест? Не знаю, надо подсчитывать, статистику поднимать. Думаю, в интернете найдутся желающие и напишут. У Вовы было побольше стартов, больше возможностей занять четвёртое место было», — передаёт слова Самусенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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