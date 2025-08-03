Самусенко — о победе Колесникова на ЧМ: ещё чуть-чуть и побьёт собственный мировой рекорд
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Российский пловец Павел Самусенко высказался о победе соотечественника Климента Колесникова на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. В этом же заплыве Самусенко завоевал серебро.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 50 м на спине
03 августа 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Климент Колесников
Россия
23.68
2
Павел Самусенко
Россия
+0.49
2
Питер Кётце
ЮАР
+0.49
«Вторым быть за Климентом? По сути да, менее обидно, конечно. Рад, что Климент выиграл, он давно хотел стать чемпионом, показать хорошее время.
Он давно так не плыл, осталось чуть-чуть, и побьёт собственный рекорд, который давно уже поставил, он застоялся уже. Думаю, Климу пора двигать его, он молодец, искренне рад за него», — передаёт слова Самусенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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