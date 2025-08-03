Самусенко — о победе Колесникова на ЧМ: ещё чуть-чуть и побьёт собственный мировой рекорд

Российский пловец Павел Самусенко высказался о победе соотечественника Климента Колесникова на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. В этом же заплыве Самусенко завоевал серебро.

«Вторым быть за Климентом? По сути да, менее обидно, конечно. Рад, что Климент выиграл, он давно хотел стать чемпионом, показать хорошее время.

Он давно так не плыл, осталось чуть-чуть, и побьёт собственный рекорд, который давно уже поставил, он застоялся уже. Думаю, Климу пора двигать его, он молодец, искренне рад за него», — передаёт слова Самусенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.