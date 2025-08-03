Ахмед Джауади из Туниса выиграл чемпионат мира в Сингапуре на 1500 м вольным стилем

Тунисский пловец Ахмед Джауади одержал победу на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Он показал результат 14.34,41.

Серебряную награду завоевал представитель Германии Свен Шварц со временем 14.35,69. Тройку призёров замкнул американец Бобби Финке (14.36,60).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 1500 м вольный стиль. Результаты: