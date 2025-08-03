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Ахмед Джауади из Туниса выиграл чемпионат мира в Сингапуре на 1500 м вольным стилем

Ахмед Джауади из Туниса выиграл чемпионат мира в Сингапуре на 1500 м вольным стилем
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Тунисский пловец Ахмед Джауади одержал победу на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Он показал результат 14.34,41.

Серебряную награду завоевал представитель Германии Свен Шварц со временем 14.35,69. Тройку призёров замкнул американец Бобби Финке (14.36,60).

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 1500 м вольный стиль
03 августа 2025, воскресенье. 14:37 МСК
Окончено
1
Ахмед Джауади
Тунис
14:34.41
2
Свен Шварц
Германия
+1.28
3
Бобби Финке
США
+2.19

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 1500 м вольный стиль. Результаты:

  1. Ахмед Джауади (Тунис) — 14.34,41.
  2. Свен Шварц (Германия) — отставание 1,28.
  3. Бобби Финке (США) +2,19.
  4. Сэмюэл Шорт (Австралия) +8,67.
  5. Флориан Велльброк (Германия) +9,88.
  6. Кузи Тунчелли (Турция) +18,03.
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