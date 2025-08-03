Илья Бородин завоевал бронзу ЧМ-2025 на 400 м комплексом, Ступин — пятый, победил Маршан

Российский пловец Илья Бородин стал бронзовым призёром чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 400 м комплексом с результатом 4.09,16. Ещё один россиянин Максим Ступин финишировал пятым (4.12,46).

Золото взял четырёхкратный олимпийский чемпион француз Леон Маршан (4.04,73). Второе место занял японец Томоюки Мацусита.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 400 м комплексом. Результаты: