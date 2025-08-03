Золото Колесникова стало первым в истории российского плавания на 50 м на спине на ЧМ

Климент Колесников завоевал первое золото в истории российского плавания на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира.

Колесников победил со временем 23,68 сек. и стал первым, вторым финишировал Павел Самусенко (+0,49), ещё одно серебро получил южноафриканец Питер Кётце с тем же временем, что и Самусенко.

Колесников принёс России первую в истории победу на дистанции 50 м на спине на ЧМ. С момента введения дистанции в программу чемпионатов мира в 2001 году россиянам не удавалось завоевать золото в этой дисциплине. До этого россияне завоёвывали на дистанции только серебро и бронзу (Евгений Рылова и Климент Колесников на ЧМ-2019).