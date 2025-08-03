Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Золото Колесникова стало первым в истории российского плавания на 50 м на спине на ЧМ

Золото Колесникова стало первым в истории российского плавания на 50 м на спине на ЧМ
Комментарии

Климент Колесников завоевал первое золото в истории российского плавания на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 50 м на спине
03 августа 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Климент Колесников
Россия
23.68
2
Павел Самусенко
Россия
+0.49
2
Питер Кётце
ЮАР
+0.49

Колесников победил со временем 23,68 сек. и стал первым, вторым финишировал Павел Самусенко (+0,49), ещё одно серебро получил южноафриканец Питер Кётце с тем же временем, что и Самусенко.

Колесников принёс России первую в истории победу на дистанции 50 м на спине на ЧМ. С момента введения дистанции в программу чемпионатов мира в 2001 году россиянам не удавалось завоевать золото в этой дисциплине. До этого россияне завоёвывали на дистанции только серебро и бронзу (Евгений Рылова и Климент Колесников на ЧМ-2019).

Материалы по теме
Роскошная победа России на водном ЧМ-2025. Наши парни забрали и золото, и серебро!
Роскошная победа России на водном ЧМ-2025. Наши парни забрали и золото, и серебро!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android