Золото Колесникова стало первым в истории российского плавания на 50 м на спине на ЧМ
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Климент Колесников завоевал первое золото в истории российского плавания на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 50 м на спине
03 августа 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Климент Колесников
Россия
23.68
2
Павел Самусенко
Россия
+0.49
2
Питер Кётце
ЮАР
+0.49
Колесников победил со временем 23,68 сек. и стал первым, вторым финишировал Павел Самусенко (+0,49), ещё одно серебро получил южноафриканец Питер Кётце с тем же временем, что и Самусенко.
Колесников принёс России первую в истории победу на дистанции 50 м на спине на ЧМ. С момента введения дистанции в программу чемпионатов мира в 2001 году россиянам не удавалось завоевать золото в этой дисциплине. До этого россияне завоёвывали на дистанции только серебро и бронзу (Евгений Рылова и Климент Колесников на ЧМ-2019).
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