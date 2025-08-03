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Саммер Макинтош выиграла 400 м комплексом на чемпионате мира с рекордом турнира

Саммер Макинтош выиграла 400 м комплексом на чемпионате мира с рекордом турнира
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Трёхкратная олимпийская чемпионка канадская пловчиха Саммер Макинтош завоевала золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 400 м комплексом. Она показала результат 4.25,78, что стало новым рекордом мировых первенств.

Серебряные награды завоевали сразу две спортсменки — австралийка Дженна Форрестер и японка Мио Нарита. Их время — 4.33,26.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 400 м комплекс
03 августа 2025, воскресенье. 15:19 МСК
Окончено
1
Саммер Макинтош
Канада
4:25.78
2
Дженна Форрестер
Австралия
+7.48
2
Мио Нарита
Япония
+7.48

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 400 м комплексом. Результаты:

  1. Саммер Макинтош (Канада) — 4.25,78.
  2. Дженна Форрестер (Австралия) — отставание 7,48.
  3. Мио Нарита (Япония) +7,48.
  4. Юй Цзыди (Китай) +7,98.
  5. Эмма Уэйант (США) +8,23.
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