Саммер Макинтош выиграла 400 м комплексом на чемпионате мира с рекордом турнира

Трёхкратная олимпийская чемпионка канадская пловчиха Саммер Макинтош завоевала золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 400 м комплексом. Она показала результат 4.25,78, что стало новым рекордом мировых первенств.

Серебряные награды завоевали сразу две спортсменки — австралийка Дженна Форрестер и японка Мио Нарита. Их время — 4.33,26.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 400 м комплексом. Результаты: