Китайские спортсмены впервые за 43 года не попали на пьедестал ЧМ в прыжках в воду с вышки
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Китайские спортсмены впервые с 1982 года не смогли завоевать медали чемпионата мира в прыжках в воду с 10-метровой вышки.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Мужчины. Вышка 10 м
03 августа 2025, воскресенье. 12:25 МСК
Окончено
1
Кассиэль Руссо
Австралия
534.80
2
Алексей Середа
Украина
515.20
3
Рандаль Вильярс
Мексика
511.95
Победу одержал представитель Австралии Кассиэль Руссо (534,80). Второе место занял украинец Алексей Середа (515,20), тройку призёров замкнул мексиканец Рандаль Вильярс (511,95). Китайцы Цзыфэн Чжу (506,10) и Жэньцзе Чжао (499,95) стали четвёртым и пятым соответственно.
Россиянин Руслан Терновой занял седьмое место с результатом 459,05 балла, другой представитель России Никита Шлейхер стал 11-м (441,80).
Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре завершится в воскресенье, 3 августа.
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