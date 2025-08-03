Китайские спортсмены впервые за 43 года не попали на пьедестал ЧМ в прыжках в воду с вышки

Китайские спортсмены впервые с 1982 года не смогли завоевать медали чемпионата мира в прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Победу одержал представитель Австралии Кассиэль Руссо (534,80). Второе место занял украинец Алексей Середа (515,20), тройку призёров замкнул мексиканец Рандаль Вильярс (511,95). Китайцы Цзыфэн Чжу (506,10) и Жэньцзе Чжао (499,95) стали четвёртым и пятым соответственно.

Россиянин Руслан Терновой занял седьмое место с результатом 459,05 балла, другой представитель России Никита Шлейхер стал 11-м (441,80).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре завершится в воскресенье, 3 августа.