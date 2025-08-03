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Колесников — об эмоциях от золота ЧМ: не плакал. Показалось, это дождь

Колесников — об эмоциях от золота ЧМ: не плакал. Показалось, это дождь
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Чемпион мира в плавании на 50 м на спине Климент Колесников оценил свою победу в Сингапуре, а также высказался о значимости олимпийских медалей и мировых рекордов.

«Это тяжёлая неделя, уже восьмой день. Нельзя было по-другому заканчивать, я бы не простил себе, если бы я без медали уехал. Ожидание не давило? Оно не давило на спортивную составляющую, больше на мой максимализм. Хотел реализоваться хоть на полтиннике. Вырос я, наверное, на идеологии, что полтинник — не дистанция, а фортуна. Но, учитывая результаты, думаю, здесь фортуной и не пахнет. Тем более что теперь это олимпийская дистанция, это вообще круто.

Плакал на пьедестале? Не плакал. Показалось, это дождь (улыбается). Ничего не поменялось, всё как обычно. Самая переворачивающая всю историю медаль была на Олимпийских играх, там уже заключительные эмоции были, сформировавшие меня как спортсмена. Сейчас я проплыл — и ничего не поменялось. Это удивляет? Я знал, что ничего не поменяется, много слышал об этом от именитых спортсменов. Нужно быть готовым к этому — ожидаешь чего-то сверхъестественного, того, что возвысишься над собой, но по итогу ты тот же самый.

Что круче — медаль чемпионата мира или рекорд мира? Рекорд мира. Олимпийское золота перебьёт эти ощущения? На сегодняшний день — да, раньше бы я сказал, что нет», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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