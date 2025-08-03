Сборная России выиграла мужскую комплексную эстафету на чемпионате мира в Сингапуре

Мужская сборная России по плаванию завоевала золотые медали в комплексной эстафете 4х100 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре.

За российскую команду выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Спортсмены показали результат 3.26,93, что является рекордом чемпионатов мира.

Второе место заняла сборная Франции, тройку призёров замкнули пловцы из США.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 комплекс. Результаты: