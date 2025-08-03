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Сборная России выиграла мужскую комплексную эстафету на чемпионате мира в Сингапуре

Сборная России выиграла мужскую комплексную эстафету на чемпионате мира в Сингапуре
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Мужская сборная России по плаванию завоевала золотые медали в комплексной эстафете 4х100 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре.

За российскую команду выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Спортсмены показали результат 3.26,93, что является рекордом чемпионатов мира.

Второе место заняла сборная Франции, тройку призёров замкнули пловцы из США.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м комплекс
03 августа 2025, воскресенье. 15:37 МСК
Окончено
1
Россия
2
Франция
3
США

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 комплекс. Результаты:

  1. Россия — 3.26,93.
  2. Франция — 3.27,96.
  3. США — 3.28,62.
  4. Италия — 3.28,72.
  5. Канада — 3.29,75.
  6. Великобритания — 3.30,63.
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