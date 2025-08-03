Сборная России выиграла мужскую комплексную эстафету на чемпионате мира в Сингапуре
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Мужская сборная России по плаванию завоевала золотые медали в комплексной эстафете 4х100 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре.
За российскую команду выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Спортсмены показали результат 3.26,93, что является рекордом чемпионатов мира.
Второе место заняла сборная Франции, тройку призёров замкнули пловцы из США.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м комплекс
03 августа 2025, воскресенье. 15:37 МСК
Окончено
1
Россия
2
Франция
3
США
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 комплекс. Результаты:
- Россия — 3.26,93.
- Франция — 3.27,96.
- США — 3.28,62.
- Италия — 3.28,72.
- Канада — 3.29,75.
- Великобритания — 3.30,63.
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