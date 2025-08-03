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«Шрек is love». Колесников появился в необычных очках после золота ЧМ

«Шрек is love». Колесников появился в необычных очках после золота ЧМ
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Двукратный призёр Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников рассказал о своих эмоциях после победы на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Серебро завоевал ещё один россиянин Павел Самусенко.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 50 м на спине
03 августа 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Климент Колесников
Россия
23.68
2
Павел Самусенко
Россия
+0.49
2
Питер Кётце
ЮАР
+0.49

«Что за очки? Мне подарили. Не люблю загадывать перед стартами, но так получилось, что мы забились — и я вышел в очках. С кем? С Анастасией Кирпичниковой. Я не мог не сделать. Это был заряд мотивации, чтобы Шреком повыпендриваться (улыбается). Шрек is love.

Мы проплыли, с Пашей на пьедестале стояли, я доволен. Смотреть больно было, как на чемпионате мира в Будапеште он деревянные медали собирает и покер делает… Я сидел очень грустный. Каждый раз оказываться с Пашей на пьедестале вообще круто, а на чемпионате мира и подавно. Учитывая, что я с 18-го года ни разу не стоял, был четвёртым что на двухсотке, что на полтиннике… Так что это круто. Очень доволен, больше доволен Пашей. Я всё-таки выходил на старт сконцентрированным на том, чтобы выложиться на полную, а если я это сделаю, то никто не проплывёт быстрее, чем я. Но всякое могло случиться, как в 19-м. Старался избежать этих всех ошибок, когда доплыл и коснулся, даже не хотел смотреть на табло, не дай бог я оплошал…

Сначала думал, что Паша вообще третий, потому что их друг за другом показали. Вплоть до выхода на награждение так думал. Без медали Паши эмоции были бы хуже? Да», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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