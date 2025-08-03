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«Не хотел уезжать с чемпионата мира туристом». Илья Бородин — о бронзе ЧМ в Сингапуре

«Не хотел уезжать с чемпионата мира туристом». Илья Бородин — о бронзе ЧМ в Сингапуре
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Российский пловец Илья Бородин после бронзы на дистанции 400 м комплексом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре заявил, что не хотел покидать турнир без медали.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 400 м комплекс
03 августа 2025, воскресенье. 15:04 МСК
Окончено
1
Леон Маршан
Франция
4:04.73
2
Томоюки Мацусита
Япония
+3.59
3
Илья Бородин
Россия
+4.43

«Не хотел отсюда уезжать туристом, ехал сюда за медалью. Вопрос был, на какой дистанции и какой пробы. Сегодня бронза, будем работать. Надо решать как-то вопрос с утренним проплыванием, потому что утром пришлось поработать хорошенько. И на вечер, на последнюю сотню мне этих сил как раз не хватило.

Никого не хочу оскорбить из нашей команды, из наших пловцов. Но я считаю – если можно увозить медаль, надо увозить. Я могу это делать, если бы я уехал без медали, я бы считался туристом. И зачем вообще было бы приезжать сюда, в Сингапур? Команда всегда хочет выступить на свой максимум, забрать всё, на что она наработала. Когда-то это должно было случиться, мы вернёмся, но понятно было, что будет непросто. Короткая вода и длинная – два разных чемпионата, даже глядя на этот чемпионат, всё видно. Будем работать, не будем останавливаться. Цель – 2028 год», – сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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