«Не хотел уезжать с чемпионата мира туристом». Илья Бородин — о бронзе ЧМ в Сингапуре

Российский пловец Илья Бородин после бронзы на дистанции 400 м комплексом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре заявил, что не хотел покидать турнир без медали.

«Не хотел отсюда уезжать туристом, ехал сюда за медалью. Вопрос был, на какой дистанции и какой пробы. Сегодня бронза, будем работать. Надо решать как-то вопрос с утренним проплыванием, потому что утром пришлось поработать хорошенько. И на вечер, на последнюю сотню мне этих сил как раз не хватило.

Никого не хочу оскорбить из нашей команды, из наших пловцов. Но я считаю – если можно увозить медаль, надо увозить. Я могу это делать, если бы я уехал без медали, я бы считался туристом. И зачем вообще было бы приезжать сюда, в Сингапур? Команда всегда хочет выступить на свой максимум, забрать всё, на что она наработала. Когда-то это должно было случиться, мы вернёмся, но понятно было, что будет непросто. Короткая вода и длинная – два разных чемпионата, даже глядя на этот чемпионат, всё видно. Будем работать, не будем останавливаться. Цель – 2028 год», – сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.