Бородин — о Маршане: хочется снова его обогнать. В один день это произойдёт, поверьте

Российский пловец Илья Бородин высказался о победе француза Леона Маршана на 400 м комплексом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Бородин завоевал бронзу на этой дистанции.

«Маршан плыл утром на отвали? Это мой первый чемпионат мира по взрослым, такого себе позволить пока не могу. Будем стремиться к тому, чтобы и утром был результат такой, что можно было спокойно утром, без переживаний. Обыграл Маршана в предварительном заплыве? Нет уж, это не считается. Но в один день, поверьте, это будет, это произойдёт. Это не главное, для чего я работаю и занимаюсь спортом, но это будет очень приятная вещь — снова обогнать его.

У нас ещё есть время, готовимся к 2028 году. Он тоже человек, он не сможет постоянно плыть на таких скоростях, это нереально. Когда-то может чуть помедленнее, а там его кто-нибудь и съест. Почему бы не я? Интересно, что сегодня нагрёб, с тренером всё обсудим. Глядя на Маршана, если честно, я так и не понял, в чём его секрет. Но он молодец, очень много работал, заслужил. Значит, кто-то работал меньше», — сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.