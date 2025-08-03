Российские пловчихи заняли четвёртое место на ЧМ-2025 в комплексной эстафете 4х100 м

Женская сборная России по плаванию финишировала на четвёртом месте в комплексной эстафете 4х100 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. За российскую команду выступали Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова.

Победу одержали пловчихи из США с новым рекордом мира — 3.49,34. Второе место заняли представительницы Австралии, тройку призёров замкнула сборная Китая. Россиянкам до бронзы не хватило 0,4 секунды.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. Эстафета 4х100 комплекс. Результаты: