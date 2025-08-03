Российские пловчихи заняли четвёртое место на ЧМ-2025 в комплексной эстафете 4х100 м
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Женская сборная России по плаванию финишировала на четвёртом месте в комплексной эстафете 4х100 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. За российскую команду выступали Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова.
Победу одержали пловчихи из США с новым рекордом мира — 3.49,34. Второе место заняли представительницы Австралии, тройку призёров замкнула сборная Китая. Россиянкам до бронзы не хватило 0,4 секунды.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. Эстафета 4х100 м комплекс
03 августа 2025, воскресенье. 15:53 МСК
Окончено
1
США
2
Австралия
3
Китай
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. Эстафета 4х100 комплекс. Результаты:
- США — 3.49,34
- Австралия — отставание 3,33
- Китай +5,43
- Россия +5,83
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