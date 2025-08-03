Министр спорта Дегтярёв поздравил российских пловцов с победой в эстафете на ЧМ
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в телеграм-канале поздравил российских пловцов с победой в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м комплекс
03 августа 2025, воскресенье. 15:37 МСК
Окончено
1
Россия
2
Франция
3
США
«Победа! Молодцы! Поздравляю мужскую команду! Золото в мужской эстафете — это одновременно и ожидаемый, и долгожданный результат. Впервые с 1973 года», — написал Дегтярёв.
За российскую команду выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. В победном заплыве россияне обновили рекорд чемпионатов мира в мужской комплексной эстафете 4х100 м. Россиянам покорилось время 3.26,93. Предыдущий рекорд принадлежал американцам — 3.27,20.
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