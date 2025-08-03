Лифинцев, Пригода, Минаков и Корнев получили золотые медали за победу в эстафете на ЧМ

Российские пловцы Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев получили золотые награды за победу в мужской комплексной эстафете 4х100 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре.

Спортсмены победили с новым рекордом чемпионатов мира в эстафете 4х100 м комплексом. Они преодолели дистанцию за 3.26,93.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, второе место в эстафете заняла сборная Франции, тройку призёров замкнули пловцы из США. Американцам ранее принадлежал рекорд чемпионатов мира (3.27,20), который был установлен в 2023 году.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 комплекс. Результаты: