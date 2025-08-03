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ЧМ-2025 по водным видам спорта: медальный зачёт на 3 августа, на каком месте Россия

Сегодня, 3 августа, состоялся заключительный соревновательный день чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Российские пловцы завоевали четыре награды — две золотые (Климент Колесников и мужская комплексная эстафета 4х100), одну серебряную (Павел Самусенко) и одну бронзовую (Илья Бородин).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым топ-10 медального зачёта ЧМ-2025, в котором Россия расположилась на четвёртом месте.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 3 августа:

1. Китай — 15 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей

2. Австралия — 13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей

3. США — 10 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей

4. Россия — 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали

5. Германия — 6 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая медаль

6. Испания — 4 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей

7. Франция — 4 золотых, 1 серебряная и 5 бронзовых медалей

8. Канада — 4 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали

9. Италия — 2 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых медалей

10. Румыния — 2 золотые и 1 бронзовая медаль