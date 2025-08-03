ЧМ-2025 по водным видам спорта: медальный зачёт на 3 августа, на каком месте Россия

Сегодня, 3 августа, состоялся заключительный соревновательный день чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Российские пловцы завоевали четыре награды — две золотые (Климент Колесников и мужская комплексная эстафета 4х100), одну серебряную (Павел Самусенко) и одну бронзовую (Илья Бородин).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым топ-10 медального зачёта ЧМ-2025, в котором Россия расположилась на четвёртом месте.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 3 августа:
1. Китай — 15 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей
2. Австралия — 13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей
3. США — 10 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей
4. Россия — 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали
5. Германия — 6 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая медаль
6. Испания — 4 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей
7. Франция — 4 золотых, 1 серебряная и 5 бронзовых медалей
8. Канада — 4 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали
9. Италия — 2 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых медалей
10. Румыния — 2 золотые и 1 бронзовая медаль