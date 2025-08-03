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ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 3 августа

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа прошёл чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами заключительного, 24-го соревновательного дня турнира, который состоялся 3 августа.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты на 3 августа

Прыжки в воду

Мужчины. 10 м, вышка:

1. Кассиэль Руссо (Австралия) — 534,80

2. Алексей Середа (Украина) — 515,20

3. Рандаль Вильярс (Мексика) — 511,95

...

7. Руслан Терновой (Россия) — 459,05

11. Никита Шлейхер (Россия) — 441,80

Плавание

Мужчины. 50 м на спине:

1. Климент Колесников (Россия) — 23,68

2. Павел Самусенко (Россия) — 24,17

3. Питер Кётце (ЮАР) — 24,17

Женщины. 50 м, брасс:

1. Рута Мейлютите (Литва) — 29,55

2. Тан Цяньтин (Китай) — 30,03

3. Бенедетта Пилато (Италия) — 30,14

Женщины. 50 м, вольный стиль:

1. Мег Харрис (Австралия) — 24,02

2. У Цинфэн (Китай) — 24,26

3. Чэн Юйцзе (Китай) — 24,28

Мужчины. 1500 м, вольный стиль:

1. Ахмед Джауади (Тунис) — 14.34,41

2. Свен Шварц (Германия) — отставание 1,28

3. Бобби Финке (США) +2,19

Мужчины. 400 м, комплекс:

1. Леон Маршан (Франция) — 4.04,73

2. Томоюки Мацусита (Япония) — отставание 3,59

3. Илья Бородин (Россия) +4,43

...

5. Максим Ступин (Россия) +7,73

Женщины. 400 м, комплекс:

1. Саммер Макинтош (Канада) — 4.25,78.

2. Дженна Форрестер (Австралия) — отставание 7,48

3. Мио Нарита (Япония) +7,48

Женщины. Эстафета 4х100 м, комплекс:

1. США — 3.49,34

2. Австралия — отставание 3,33

3. Китай +5,43

4. Россия +5,83 (Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова)

Мужчины. Эстафета 4х100 м, комплекс:

1. Россия — 3.26,93 (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев)

2. Франция — 3.27,96

3. США — 3.28,62

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.