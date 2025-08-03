ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 3 августа

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа прошёл чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами заключительного, 24-го соревновательного дня турнира, который состоялся 3 августа.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты на 3 августа
Прыжки в воду
Мужчины. 10 м, вышка:
1. Кассиэль Руссо (Австралия) — 534,80
2. Алексей Середа (Украина) — 515,20
3. Рандаль Вильярс (Мексика) — 511,95
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7. Руслан Терновой (Россия) — 459,05
11. Никита Шлейхер (Россия) — 441,80
Плавание
Мужчины. 50 м на спине:
1. Климент Колесников (Россия) — 23,68
2. Павел Самусенко (Россия) — 24,17
3. Питер Кётце (ЮАР) — 24,17
Женщины. 50 м, брасс:
1. Рута Мейлютите (Литва) — 29,55
2. Тан Цяньтин (Китай) — 30,03
3. Бенедетта Пилато (Италия) — 30,14
Женщины. 50 м, вольный стиль:
1. Мег Харрис (Австралия) — 24,02
2. У Цинфэн (Китай) — 24,26
3. Чэн Юйцзе (Китай) — 24,28
Мужчины. 1500 м, вольный стиль:
1. Ахмед Джауади (Тунис) — 14.34,41
2. Свен Шварц (Германия) — отставание 1,28
3. Бобби Финке (США) +2,19
Мужчины. 400 м, комплекс:
1. Леон Маршан (Франция) — 4.04,73
2. Томоюки Мацусита (Япония) — отставание 3,59
3. Илья Бородин (Россия) +4,43
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5. Максим Ступин (Россия) +7,73
Женщины. 400 м, комплекс:
1. Саммер Макинтош (Канада) — 4.25,78.
2. Дженна Форрестер (Австралия) — отставание 7,48
3. Мио Нарита (Япония) +7,48
Женщины. Эстафета 4х100 м, комплекс:
1. США — 3.49,34
2. Австралия — отставание 3,33
3. Китай +5,43
4. Россия +5,83 (Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова)
Мужчины. Эстафета 4х100 м, комплекс:
1. Россия — 3.26,93 (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев)
2. Франция — 3.27,96
3. США — 3.28,62
Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.