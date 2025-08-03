«Как говорил один мой тёзка: историческая фигня». Лифинцев — о золоте эстафеты на ЧМ

Российский пловец Мирон Лифинцев высказался о победе в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

«Соревнования очень поучительные, очень такие, опытонаборные. Готовимся к Олимпиаде, хороший шаг в моей карьере, и думаю, что это только начало. История творилась? Ну, знаете, как говорил один мой тёзка: историческая фигня. Есть такое», — передаёт слова Лифинцева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

За российскую команду выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. В победном заплыве россияне обновили рекорд чемпионатов мира в мужской комплексной эстафете 4х100 м. Россиянам покорилось время 3.26,93. Предыдущий рекорд принадлежал американцам — 3.27,20.