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«Как говорил один мой тёзка: историческая фигня». Лифинцев — о золоте эстафеты на ЧМ

«Как говорил один мой тёзка: историческая фигня». Лифинцев — о золоте эстафеты на ЧМ
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Российский пловец Мирон Лифинцев высказался о победе в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м комплекс
03 августа 2025, воскресенье. 15:37 МСК
Окончено
1
Россия
2
Франция
3
США

«Соревнования очень поучительные, очень такие, опытонаборные. Готовимся к Олимпиаде, хороший шаг в моей карьере, и думаю, что это только начало. История творилась? Ну, знаете, как говорил один мой тёзка: историческая фигня. Есть такое», — передаёт слова Лифинцева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

За российскую команду выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. В победном заплыве россияне обновили рекорд чемпионатов мира в мужской комплексной эстафете 4х100 м. Россиянам покорилось время 3.26,93. Предыдущий рекорд принадлежал американцам — 3.27,20.

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