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«Мы не шли делать историю, мы шли выигрывать заплыв». Пригода — о золоте эстафеты на ЧМ

«Мы не шли делать историю, мы шли выигрывать заплыв». Пригода — о золоте эстафеты на ЧМ
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Российский пловец Кирилл Пригода высказался о победе в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м комплекс
03 августа 2025, воскресенье. 15:37 МСК
Окончено
1
Россия
2
Франция
3
США

«Мы очень рады победе, проделали большой путь. Очень много терпим, очень много работаем. Каждый выходил делать свою работу. Никто не нуждался в дополнительной мотивации, как и Андрей Минаков после вчерашних заявлений. Он профессионал своего дела, всё в порядке, он быстро собрался с мыслями, и было понятно, что он на эстафету будет готов. Так всё и случилось, он реально был готов, он помог нашей эстафете.

Мы не шли делать историю, мы шли выигрывать заплыв, бороться. История — это как вишенка на торте, о ней в последний момент думаешь, в самый последний момент ставится как цель, когда сам кулинарный шедевр уже готов. А основной «пирог» мы лепили на протяжении многих лет и всех дней этих соревнований», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

За российскую команду выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. В победном заплыве россияне обновили рекорд чемпионатов мира в мужской комплексной эстафете 4х100 м. Россиянам покорилось время 3.26,93. Предыдущий рекорд принадлежал американцам — 3.27,20.

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