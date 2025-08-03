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Чикунова: ЧМ стал для меня отличным опытом, теперь я чувствую себя увереннее и счастливее

Чикунова: ЧМ стал для меня отличным опытом, теперь я чувствую себя увереннее и счастливее
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Россиянка Евгения Чикунова подвела итоги чемпионата мира по водным видам спорта, который завершился в Сингапуре в воскресенье, 3 августа.

20-летняя Чикунова на турнире завоевала одну медаль — серебро на дистанции 200 м брассом.

«Чемпионат мира закончен! Не представляю, чем заслужила такую любовь и поддержку, но я благодарна каждому, кто написал и поддержал меня. Искренне верю, что это лишь начало большого пути, который я хочу пройти вместе с вами.

Спасибо нашей команде, что так усердно боролись и каждым своим заплывом вдохновляли стараться ещё больше.

Несмотря на второе место, этот чемпионат мира стал для меня отличным опытом, после которого я чувствую себя увереннее и счастливее.

Впереди отпуск и нескончаемое количество работы, но от этого только интереснее», — написала Чикунова в телеграм-канале.

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