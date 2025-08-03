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Чикунова: повесим четвёртое место на стенку в бассейне и будем работать ещё усерднее

Чикунова: повесим четвёртое место на стенку в бассейне и будем работать ещё усерднее
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Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала четвёртое место в комплексной эстафете 4х100 м на чемпионате мира — 2025, который проходил в Сингапуре.

«Мы очень рады, мы четвёртые, но есть осадок, как будто можно было действительно ещё сильнее плыть. По крайней мере, говорю про свой этап. Честно, я выложилась на все 100, конечно, плыть с такими спортсменками рядом добавляло мне уверенности и сил. Я горжусь нашей эстафетой.

Чувствуем, что у нас теперь женская сборная мирового уровня? Мы действительно видим, что прогресс на табло. Это подстёгивает. Мы повесим четвёртое место на стенку на Круглом в бассейне, будем работать ещё усерднее», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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