Шишин — о женской эстафете на ЧМ: впервые в истории наши девочки конкурентоспособны
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Тренер пловцов Андрей Шишин высказался о результатах женской комплексной эстафеты 4х100 м на чемпионате мира — 2025, который прошёл в Сингапуре. Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова заняли четвёртое место.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. Эстафета 4х100 м комплекс
03 августа 2025, воскресенье. 15:53 МСК
Окончено
1
США
2
Австралия
3
Китай
«Команда выполнила все задачи на турнир, медальный план выполнен. Надо идти работать дальше. По эмоциям? Сложный вопрос, много эмоций. Девочки у нас тоже молодцы, впервые в истории наши спортсменки стали конкурентоспособными, давайте их двигать дальше», — передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Победу одержали пловчихи из США с новым рекордом мира — 3.49,34. Второе место заняли представительницы Австралии, тройку призёров замкнула сборная Китая.
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